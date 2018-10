Saman kerrostalon huoneistoissa kutsumattomia vieraita Joensuussa - epäiltynä neljä miestä

Joensuun poliisi on syksyn aikana suorittanut esitutkintaa omaisuusrikoskokonaisuudessa, joka on kohdistunut useisiin kerrostaloasuntoihin Joensuun keskustassa.

Rikoskomisario Simo Hämäläisen mukaan kyse on samassa kerrostalossa sijaitsevista asunnoista. Esitutkinnassa ilmeni, että neljään eri huoneistoon oli tunkeuduttu.

Kolmesta asunnosta oli anastettu erilaista käyttötavaraa ja omaisuutta.

- Yhden asunnon osalta teko oli jäänyt yritykseksi, sillä asukas oli tapahtumahetkellä asunnossa sisällä, Hämäläinen kertoo.

Esitutkinnassa selvisi, että tekijät olivat anastaneet kerrostalon pihalla olleesta työmaavarastosta kerrostalon yleisavaimen.

Poliisin mukaan tämän jälkeen tekijät olivat tunkeutuneet yleisavainta käyttämällä kerrostalon asuntoihin ja anastaneet omaisuutta.

Rikokset tapahtuivat 29. elokuuta aamuyön ja aamun aikana.

Rikoksesta epäillyt ovat olleet pidätettyinä esitutkinnan aikana. Miehistä kolme on Joensuusta ja yksi Kuopiosta. Joensuulaisista yksi on 22-vuotias, ja kahden ikä on 24 vuotta. Kuopiolaismies on 31-vuotias, poliisi kertoo.

- Epäillyt ovat esitutkinnassa pääasiassa myöntäneet rikokset, ja valtaosa anastetusta omaisuudesta on löytynyt epäiltyjen jäljiltä ja saatu palautettua asianomistajille. Poliisi pääsi tekijöiden jäljille eri tutkintatoimien perusteella, Hämäläinen toteaa.

Kokonaisuus sisältää yhden varkauden, kolme törkeää varkautta sekä yhden törkeän varkauden yrityksen ja kätkemisrikoksen, jossa yksi epäillyistä piti hallussaan anastettua omaisuutta.

Hämäläisen mukaan kokonaisuuden esitutkinta on valmistunut. Tapaus siirtyy syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.