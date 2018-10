Lieksan kaupunki ei lomaile - katso syyslomaviikon tärpit täältä

Nuorisokahvila Nuokkari on auki myös koulujen syyslomaviikolla. Nuokkari on avoinna maanantaina ja tiistaina kello 14-20 ja keskiviikkona ja torstaina kello 14-18. Perjantaina Nuokkari on suljettu.

Kirjastosta voi käydä lainaamassa mieluista lomalukemista, musiikkia, elokuvia tai esimerkiksi Playstation-pelejä, tiedotteessa vinkataan. Syyslomaviikolla maanantaina kirjastossa askarrellaan kello 12-14. Maksuttomaan askarteluun ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Kaupungin mukaan taidenälkäänsä voi tyydyttää kolmessa eri taidenäyttelyssä.

Pielisen museon näyttely esittelee Pohjois-Karjalan arkkitehtuuria. Keskiviikkoisin näyttelyyn on vapaa pääsy.

Lieksan lasten ja nuorten taidekoululaisten syysnäyttelyyn Panda - mustavalkoinen voi tutustua Lieksan kirjastossa. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Kulttuurikeskuksen syysnäyttelynä on Kirsikodin 25-vuotisjuhlanäyttely Kotona Lieksassa. Näyttelyyn on niin ikään vapaa pääsy.

Kaupungin mukaan jäähallissa on syyslomaviikolla kaikille avoimia maksuttomia yleisövuoroja.

Yleisövuoroja on jääpelien harrastamiseen tarkoitettuja mailavuoroja sekä perinteisiä mailattomia luisteluvuoroja. Yleisövuorot painottuvat aamupäiviin.

Yleisövuorot ja vakiovuorot löytyvät kokonaisuudessaan kaupungin kotisivuilta osoitteesta http://www.lieksa.fi/lieksa-areena

- Nyt on kaikilla koululaisilla ja heidän perheillään mahdollisuus viettää toiminnallinen ja aktiivinen syysloma Lieksassa, hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen kertoo tiedotteessa.