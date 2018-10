Pneumokokkirokotteen suosio yllätti - paikoin rokote loppunut hetkellisesti kesken

Siun soten tarjoama pneumokokkirokote on saanut odotettua suuremman suosion.

- Suosio on yllättänyt meidät positiivisesti ja olemme todella tyytyväisiä, ylihoitaja Johanna Ahvalo Siun sotesta kertoo.

Rokotteita annetaan rokotukseen oikeutetuille kaikilla terveysasemilla keskussairaalan lisäksi, ja joissakin paikoissa rokotteet ovat jopa päässeet loppumaan kesken. Näin kävi ainakin Heinävedellä ja Outokummussa.

- Se ei kuitenkaan missään tapauksessa tarkoita sitä, että rokotteet loppuisivat kokonaan kesken.

Aluksi varauduttiin rokottamaan 15 000 ihmistä, mutta rokotteita on tilattu jo useampaan otteeseen lisää. Kaikki 15 000 pneumokokkirokotetta on jaettu jo terveysasemille ja yhteensä niitä on tilattu jo yli 20 000.

- Suomesta rokote ei tule loppumaan kesken, ja jokainen rokotteeseen oikeutettu sen saa. Emme osanneet arvioida rokotteen määrää aivan oikein ja toisaalta terveysasemien kylmäsäilytystilat ovat rajalliset, Ahvalo toteaa.

Rokotteen ottamista ei tarvitse myöskään kiirehtiä sen vuoksi, että sen suosio on ollut suurta.

Ikäihmisille ja riskiryhmään kuuluville tarjottava rokote on aiheuttanut terveysasemille ruuhkia. Näin kävi etenkin maakunnan pohjoisosissa.

- Kaikki irrotettavissa olevat hoitajat on irrotettu rokotuksiin. Pakolliseen kiirevastaanottoon on varattu hoitaja mutta kaikki muu hoitajaresurssi on kiinnitetty rokotuksiin. Tästä huolimatta pitkiäkin jonoja pääsi syntymään ensimmäisinä päivinä.

Esimerkiksi Niinivaaran terveysasemalla rokotukset aloitettiin maanantaina kello 12 ja heti saman tien terveysasema ruuhkautui. Ensimmäisenä päivänä rokotettiin kuuden tunnin aikana yhteensä 500.

Sama ruuhka jatkui vielä tiistaina. Heti kahdentoista jälkeen jonossa oli jo noin 60 ihmistä. Koska rokotteen ottajista osa on hyvinkin iäkkäitä, ei heillä ollut mahdollisuutta jäädä seisomaan jonoon.

Aura Kananen, 66, oli saapunut jonottamaan jo ennen rokotusten alkamista, ja hänen vuoronsa tuli nopeasti.

- Tein työurani terveydenhuollossa, ja silloin oli pakko ottaa kaikki rokotteet. En nytkään harkinnut, ettenkö tätä ottaisi, hän totesi.

Niinivaaralla rokotteita pistettiin neljässä eri huoneessa, joissa jokaisessa oli kaksi työntekijää, sekä sairaanhoitaja että alan opiskelija.

- Eilen pistin neljässä tunnissa reilut 90 rokotetta, terveydenhoitaja-opiskelija Karoliina Salo kertoi.

Rokotteen ottoa varten on mahdollista varata myös aika, jolloin terveysasemalla ei joudu jonottamaan.