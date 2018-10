Kontiolahden Vanhustenviikon päätapahtuma keskiviikkona kirkonkylän koululla

Kontiolahden Vanhustenviikon päätapahtuma järjestetään keskiviikkona kirkonkylän koululla kello 10-13. Tapahtuman teemana on Iloa toimeliaisuudesta, Kontiolahden kunta tiedottaa.

Ohjelmassa on kunnanjohtaja Jere Penttilän ja koulun rehtorin Juha Rytkösen tervehdykset, Vintiöiset-kuoron esiintyminen ja jumppatuokio, jonka ohjaa erityisliikunnanohjaaja Eija Pennanen.

Luennoitsijavieraana on laulaja-näyttelijä Pirkko Mannola. Hän esittää myös ikivihreitä iskelmiä ja yhteislaulattaa säestäjänään Hanna Komi. Päätössanat lausuu Kontiolahden Eläkeläisneuvoston puheenjohtaja Lauri Oksman.

Tapahtumassa on myös yhdistysten ja yhteisöjen esittely- ja toimintapisteitä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tiedotteen mukaan Kontiolahden Vanhustenviikko on yli 20 toimijan yhteistyön tulos, ja tapahtumia viikon aikana on kaikkiaan 25. Mukana viikon toteuttamisessa on yhdistyksiä, yrityksiä, Kontiolahden seurakunta ja Kontiolahden kunta.