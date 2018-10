Kolumni: Savo-Karjalaan ei saada solmittua vaaliliittoja

Niin Antti Varis (kesk.), Seppo Eskelinen (sd.) kuin Eeva-Liisa Perki-Latvaniemikin (kok.) toteavat jokainen, että keskusteluja vaaliliitoista ei ole tähän mennessä käyty eikä niitä tulla käymäänkään. Keskusta, SDP ja kokoomus eivät kelpuuta vaaliliittokumppanikseen Savo-Karjalassa kristillisdemokraatteja, eivät sinisiä eivätkä sen koommin muitakaan puolueita.

Mielenkiintoisin puolue mahdollisten vaaliliittojen kannalta on siniset. Sen kannatus on ollut gallupeissa 1–2 prosenttia, mutta sen ehdokkaiksi on asettumassa tukku istuvia kansanedustajia, Savo-Karjalasta rääkkyläläinen Kari Kulmala ja kuopiolainen Kimmo Kivelä.

Kulmala on myös Savo-Karjalan sinisten puheenjohtaja, ja hänen mukaansa sinisissä kyllä haikailtiin paikallista vaaliliittoa kristillisdemokraattien kanssa eikä muilta ole asiaa edes kysytty, mutta vaaliliittoa KD:nkään kanssa ei miltei varmuudella synny.

KD:n puheenjohtaja Sari Essayah totesi eilen Ilta-Sanomille, että KD ei suostu hyväksikäytettäväksi ”kannatusalustaksi sille, että lähdetään viemään läpi joku istuva kansanedustaja tai ministeri”. Hän ei kuitenkaan täysin tyrmää mahdollisuutta vaaliliittoihin.

Kulmalan mukaan siniset lähtevät nyt 80 prosentin todennäköisyydellä vaaleihin Savo-Karjalassa omalla listallaan.

Vaaliliittoja estävä asia Savo-Karjalan vaalipiirissä on KD:n ja sinisten kärkiehdokkaiden vaarallisuus muiden puolueiden kannalta. Essayahan on itsekin ehdolla Savo-Karjalassa ja tulee miltei varmasti taas valituksi KD:n omaltakin listalta, mutta samaa pelkoa muut puolueet tuntevat sinisiä kohtaan.

Toinen seikka on se, että ehdokkaita voi ryhmittymä nimetä vain valittavien kansanedustajien verran eli 15. Se on onneton määrä verrattuna entisiin omiin vaalipiireihin ja tarkoittaa, että pääosin jokainen puolue nimeää Pohjois-Savosta yhdeksän ja Pohjois-Karjalasta kuusi ehdokasta.

Vaaliliitot eivät ole demokratian kannalta mikään tavoiteltava asia, mutta ehdokkaiden riittävä määrä kyllä sitä on.

Tämä määrä ei ole nyt riittävä ainakaan Pohjois-Karjalan kannalta, jotta ehdokaslistasta saataisiin edes alueellisesti riittävän edustava.

Omassa vaalipiirissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Pohjois-Karjalasta oli ehdolla 108 ehdokasta, viime vaaleissa suurvaalipiirissä enää 57 ja nyt mahdollisesti vielä tätä vähemmän.

Tämä epäkohta pitäisi korjata. Miksi ihmeessä eduskuntavaaleissa ehdokasmäärän kerroin valittavien määrään verrattuna on yhä 1, kun se on kunta- ja maakuntavaaleissakin 1,5?