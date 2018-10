Rantakylän seurakunnan kirkkoherran virkaan haastatellaan neljä hakijaa

Haastattelut pidetään seurakuntaneuvoston kokouksessa maanantaina 12. marraskuuta. Haastateltavat lähetetään myös soveltuvuusarvioon.

Kirkkoherran virkaa haki määräaikaan mennessä kuusi henkilöä. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli haastatteli kaikki hakijat ja antoi heistä lausunnot Rantakylän seurakuntaneuvostolle. Kapituli jakoi lausunnossaan hakijat kolmeen ryhmään: yhdellä hakijoista on erinomaiset edellytykset, yhdellä on hyvät edellytykset ja neljällä hakijalla on edellytykset toimia Rantakylän seurakunnan kirkkoherrana.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kirkkoherran virka avautuu 1.1.2019 nykyisen kirkkoherran Tuomo Käyhkön siirtyessä eläkkeelle.