Rantakylän seurakunnan kirkkoherran virkaan haastatellaan neljää hakijaa - katso nimet

Haastattelut pidetään seurakuntaneuvoston kokouksessa maanantaina 12. marraskuuta. Haastateltavat lähetetään myös soveltuvuusarvioon.

Rantakylän seurakunnan kirkkoherran virkaa haki määräaikaan mennessä kuusi henkilöä. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli haastatteli kaikki hakijat ja antoi heistä lausunnot Rantakylän seurakuntaneuvostolle. Kapituli jakoi lausunnossaan hakijat kolmeen ryhmään: yhdellä hakijoista on erinomaiset edellytykset, yhdellä on hyvät edellytykset ja neljällä hakijalla on edellytykset toimia Rantakylän seurakunnan kirkkoherrana.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjassa todetaan haastateltavista muun muassa, että Autio ja Reinikainen ovat molemmat kokeneita kirkkoherroja ja molemmat täyttävät myös seurakuntaneuvoston ilmaisemat viran erityiset tarpeet.

Holopaisella todetaan olevan pitkä työkokemus papin virassa sekä erinomainen Rantakylän seurakunnan tuntemus ja mahdollisuudet toteuttaa viran hoitoa seurakuntaneuvoston ilmaisemien viran tarpeiden suuntaisesti. Muhonen on puolestaan erityisesti tuomiokapitulin haastattelussa osoittanut valmiutta hoitaa kirkkoherranvirkaa.

Rantakylän uusi kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla eli päätöksen valinnasta tekee Rantakylän seurakunnan seurakuntaneuvosto. Kirkkoherran vaali järjestetään torstaina 15. marraskuuta seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Ennen vaalia vaalityöryhmä järjestää kaikille seurakuntalaisille avoimen, jatkoon kutsuttujen neljän ehdokkaan haastattelun Rantakylän kirkossa sunnuntaina 11. marraskuuta kello 10 alkavan messun ja kirkkokahvien jälkeen.

Kirkkoherran virka avautuu 1. tammikuuta 2019 nykyisen kirkkoherran Tuomo Käyhkön siirtyessä eläkkeelle.