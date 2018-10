Joensuun torin avajaiset lykkääntyvät marraskuun loppuun - torin pintatyöt vielä kesken

Kaksi vuotta kestänyt remontti päättyy tuolloin ja torin avajaisia vietetään joulunavauksen yhteydessä.

Torin kannen pinnan rakentaminen on edelleen kesken, ja tämän vuoksi marrasmarkkinat pidetään vielä kävelykadulla. Aiemmin odotettiin, että 8.-9.11 pidettävät marrasmarkkinat pystytään jo järjestämään torilla.

Valmistuva tori sitoo ympäröivät korttelit samaksi kokonaisuudeksi, jonka voidaan katsoa alkavan taidemuseolta Sinisen virran läpi Vapaudenpuiston päähän.

Kun toriremontti valmistuu, taksiasema palaa remontin valmistuessa entiselle paikalleen.

Toriremontin yhteydessä myös ydinkeskustan liikennejärjestelyt ja kadut päivittyvät. Torin ja Vapaudenpuiston välinen pätkä Torikadusta on normaalista poikkeava ajoväylä. Siinä ajetaan viisi metriä leveällä kaistalla ja vauhti on hidas. Kävelijöille on erityisleveä suojatie.

Torin valmistumisen jälkeen vuorossa on vielä Vapaudenpuiston remontti. Puiston työt eivät vaikuta liikenteeseen.