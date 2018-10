Keskustan kansanedustajat kiertelevät Pohjois-Karjalassa

Keskustan kansanedustajat ovat liikkeellä viikonloppuna Pohjois-Karjalassa ja eri puolilla Suomea.

Pohjois-Karjalassa keskustalaisten kierros alkaa tulevana lauantaina kello 9.30, puolue tiedottaa. Silloin Joensuun satamamarkkinoilla on tavattavissa ilomantsilainen kansanedustaja Hannu Hoskonen. Samassa paikassa on klo 10 Joensuussa asuva kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ja klo 11 liperiläinen yrittäjä-kansanedustaja Eero Reijonen. Klo 11.30 paikalla on keskustan viime kesänä valittu puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.

Anu Vehviläinen on tavattavissa myös lauantaina klo 13 Ylämyllyllä Heinosen Leipomossa kahvitarjoilun kera.

Eero Reijonen on liikkeellä sunnuntaina klo 12 Lieksan Retkiaitassa ja klo 15 Juuassa kohtaamispaikka Ellinkulmassa. Molemmissa paikoissa on myös kahvitarjoilu.



Tulevana maanantaina klo 9.30 Anu Vehviläinen ja Hannu Hoskonen ovat keskustelemassa Enossa Parempi arki ry:n tiloissa. Klo 12 he ovat Lieksan Retkiaitassa ja klo 14 Nurmeksessa kahvila Supikkaassa.

Eero Reijonen on maanantaina klo 13 Tuupovaarassa ravintola Piranassa, klo 15 Tohmajärvellä kahvila Kaivossa ja klo 18 Enossa hotelli-ravintola Kaltimonkoskessa.