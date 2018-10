Nurmeksen vihreän teollisuusalueen terminaali ja raide valmistuvat - "Silkkitien lähtöpää"

Nurmeksen vihreän teollisuusalueen raakapuuterminaali ja teollisuusraide valmistuvat ja ne kytketään valtakunnan rataverkkoon 15. lokakuuta, Nurmeksen kaupunki tiedottaa.

Tiedotteen mukaan terminaali on ainoa laatuaan Suomessa tänä vuonna.

- Nykyaikainen terminaali tehostaa puuhuoltoa ja logistiikkaa merkittävästi. Terminaali tuo Nurmekseen lisää elinvoimaa ja kasvattaa kuljetus- ja varastointitoimialan liikevaihtoa. Samalla avautuu uusia yrittämismahdollisuuksia ja työpaikkoja vihreän teollisuuden alueelle, kaupunki kertoo.

Nurmeksen kaupungin mukaan terminaali muodostaa silkkitien yhden lähtöpään Suomessa, sillä Kiinaan suuntautuva bioteollisuuden lopputuotteiden vienti voidaan tehdä kontittamalla vaunut jo Nurmeksessa.

- Raakapuuterminaalin ja teollisuusraiteen valmistuminen kiihdyttää alueelle sijoittuvan biodieseltehtaan ympäristölupaprosessia, koska nyt on varmuus junakuljetusten käytöstä. Tämä vähentää liikennepäästöjä merkittävästi verrattuna rekkaliikenteeseen.

Tiedotteen mukaan terminaalin läpi kulkee 200 000 kiintokuutiometriä puuta jo ensi vuonna. Terminaalissa on puupinojen pohjia yhteensä lähes neljä kilometriä.

Terminaalialueesta vastaa Liikennevirasto aliurakoitsijoineen, ja Nurmeksen kaupunki on myymässä maa-alueen Liikennevirastolle, tiedotteessa todetaan.

Ensimmäinen tavarajuna lähtee teollisuusraiteelta 19. lokakuuta.

- Sekä raiteen käyttö että lastaustoiminnot ovat avoinna kaikille yrityksille. Ensimmäinen teollisuusraiteen käyttäjä on RP Timber Oy, HaminaKotkan satamassa toimiva satamaoperaattori, joka perustaa sisämaanterminaalin teollisuusalueelle, kaupunki kertoo.

Tavara toimitetaan rekoilla terminaalille, josta tavara lähtee satamaan täysissä junissa.

Kaupungin mukaan tavoitteena on viikoittainen liikenne. Junaoperaattorina toimii FenniaRail Oy, joka on Suomen ensimmäinen yksityinen rautatieoperaattori.

Nurmeksen kaupunki vuokraa teollisuusraidetta kahdentoista tunnin aikaikkunoissa.

Tiedotteen mukaan Nurmeksen kaupunki on lähettänyt päivityspaketin Pohjois-Karjalan ely-keskukselle suurten tehtaiden suunnitelmamuutoksista, ja asia on tällä hetkellä ely-keskuksen harkinnassa.

- Paketti sisältää biodieseltehtaan, sahan ja hiililaitoksen sekä näiden ympäristövaikutukset kokonaisuuteen. Neljä vaikutusselvitystä on myös päivitetty kesän aikana vastaamaan uusia suunnitelmia: maisemaselvitys, meluselvitys, ilmapäästöjen leviämisvaikutus sekä hulevesiselvitys. Lisäksi laajennusalueelta on tehty muinaismuistokartoitus ja liikenteen kokonaismäärästä on tehty uusi yhteenvetolaskelma, tiedotteessa kerrotaan.

Rautatieterminaalin avajaisia vietetään osoitteessa Voimatie 9 torstaina 25. lokakuuta.