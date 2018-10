Ilta-Sanomat: Hiihtäjä Perttu Hyvärinen kärsii jalkavaivasta

Joensuussa asuva hiihtäjä Perttu Hyvärinen on kärsinyt toukokuusta lähtien jalkapohjavaivasta, Ilta-Sanomat uutisoi.

– Jalkapohjan kalvojänne tulehtui jo toukokuussa, ja tulehdus on jatkunut tänne asti. Sen päälle kuukausi sitten kantapään kiinnityskohtaan tuli vielä pieni repeämä, Hyvärinen kertoo Ilta-Sanomien verkkosivuilla.

Hyvärinen on joutunut jättämään kesällä juoksuharjoittelun minimiin. Hyvärisen jalkaa on hoidettu monin eri tavoin. Kyseinen vaiva on kiusannut hänen harjoitteluaan aiemminkin.

Hyvärinen kertoo valmistautuvansa alkavaan kauteen päivä kerrallaan ja katsovansa alkukauden kisoissa, miten etenee jatkossa.

Vuosi sitten Hyvärinen kärsi ylirasitustilasta, mutta selvisi lopulta mukaan Pyeongchangin olympialaisiin.