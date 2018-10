Nurmeksen ensilumenlatu avattiin - lumen hävikki oli pientä helteistä huolimatta

- Kesän helteistä huolimatta lumen hävikki oli vain 15 prosenttia, sivistysjohtaja Petri Moilanen kertoi.

Syksyn lämpöaalto ei pahemmin tykkilunta sulata, ja mahdollisia paikkauksiakin varten varastossa on riittävästi lunta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ladun lumipatja on kesimäärin neljä metriä leveä, 50-60 senttiä paksu ja 1,8 kilometriä pitkä. Sen kummassakin reunassa on perinteisen tyylin ura ja päissä kääntymisalueet. Lenkille kertyy mittaa 3,6 kilometriä. Keskusta on luistelutyylillä sivakoivien aluetta.

Moilanen arvioi ensilumenladun sopivan profiililtaan hyvin niin harrastajille kuin aktiivihiihtäjillekin. Ladulla ei ole jyrkempiä nousuja ja siten myös laskujakaan.

- Tällä ladulla on hyvä hiihdellä pohjat talvea varten.

Latu lähtee Bomban kylpylähotellilta, kulkee golfkentän kautta ja käy Hyvärilän nuorisokeskuksen takana.

Viime kauden ensilumenladulle myytiin 160 kausi- ja 400 päivälippua. Moilanen uskoo, että ladun käyttäjämäärä kasvaa nyt kylpylän ja hotellin vuoksi.

Juttu Kontiolahden ladun avaamisesta: Hiihtokausi avattiin Kontiolahdella - hiihtäjät lykkivät jonossa jo heti aamusta