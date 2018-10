Karelia-amk: Valmistuminen nopeutui, kun opinto-ohjausta kehitettiin

Kun opiskelu takkuaa, Karelia-ammattikorkeakoulussa pyritään tarttumaan vaikeuksiin turhia viivyttelemättä. Tavoite on sujuvoittaa opintietä ja nopeuttaa valmistumista.

- Olemme järjestäneet toimintaa niin, että pääsisimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumaan opiskelijoiden ongelmatilanteisiin, sanoo vastaava opinto-ohjaaja Mervi Kurula.

Karelian opinto-ohjauksessa otettiin vuosina 2014-15 käyttöön varhaisen tuen toimintamalli sekä uusia tieto- ja raportointijärjestelmiä.

- Meidän on mahdollista seurata opiskelijoiden edistymistä opinnoissa yksilötasolla ja ryhmissä milteipä reaaliaikaisesti, jolloin tukea tarvitsevat voidaan löytää sitäkin kautta nopeasti, Kurula kertoo.

Uudistus on tuottanut tulosta: tutkintojen määrät ovat lisääntyneet ja 55 opintopistettä - eli vuosittaisen tavoitteen - suorittaneiden joukko on kasvanut tasaisesti. Keskeyttämiset ovat vähentyneet.

Kareliassa ja entisessä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa opinto-ohjauksella on aina ollut tärkeä asema. Nyt ohjauksen kehittämistä on kirittänyt uusi rahoitusmalli. Vuodesta 2014 ammattikorkeakoulujen rahoitus on perustunut erityisesti koulutuksen tuloksiin eli tutkintojen määrään ja opintojen etenemiseen aikataulussa.

- Esimerkiksi tekniikan alalla niiden opiskelijoiden, jotka eivät valmistu tavoiteajassa, määrä on puolittunut. Pudokkaiden määrä on oleellisesti vähentynyt, sanoo opinto-ohjaaja Jukka Tulonen, joka työskentelee konetekniikan opiskelijoiden parissa.

Insinööriopiskelijoilla opintojen venyminen on yleisempää kuin Karelian muilla aloilla.

Sosiaali- ja terveysalalla, jossa keskeyttämiset ovat perinteisesti harvinaisia, opintoja on onnistuttu edelleen tehostamaan.

- Jatkoaikaa opinnoille anovien määrä on laskenut selvästi. Syksyllä 2014 aloittaneista opiskelijoista ei ehkä kukaan tarvitse jatkoaikaa, kertoo alan opinto-ohjaaja Minna Turunen.

Sosiaali- ja terveysalalla opettajat ovat perinteisesti työskennelleet lähellä opiskelijoita. Turusen mukaan varhaista tukea on silti alettu antaa aiempaa enemmän ja opiskelijoiden haasteet huomataan paremmin.