Kontiolahden jäähdytettyä latua kierrettiin jopa shortsit jalassa

Perjantaina avattu Kontiolahden ampumahiihtostadionin jäähdytetty latu houkutteli aurinkoisena ja lämpimänä sunnuntaina mukavasti hiihtäjiä.

Latu pysyi hiihtokunnossa kesäisestä lämpötilasta huolimatta.

- Ei lämmöllä ollut vaikutusta, lumitilanne on ollut hyvä. Tykkilumi on pakkaantunut sen verran tiiviisti, ettei se herkästi sula. Kelit sitä paitsi näyttäisivät pikkuhiljaa viilenevän, ja seuraavan viikon ennusteissa on jo yöpakkasia. Ihan hyvässä kunnossa täällä ollaan, Jäähdytetty Latu Oy:n kehittämispäällikkö Jarno Lautamatti kertoi sunnuntaina.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hänen mukaansa vesisade on lämpöä pahempi uhka lumen säilymiselle.

- Näin lämmintä täällä ei kyllä ole hiihtokauden aikana ollut ikinä. Ensimmäisen kerran näin, kun parilla hiihtäjällä oli shortsit ja t-paidat, mutta suurin osa oli kyllä pukeutunut ihan talvisiin vaatteisiin.