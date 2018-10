Jere Ristseppä, 17, meni puolitosissaan elokuvan koekuvaukseen - sai yhden päärooleista

Jere Ristseppä on esikertalainen valkokankaalla.

Jere Ristseppä, 17, on nyt sitten elokuvatähti. Hän näyttelee Lenniä Selma Vilhusen ohjaamassa rakastuneista lähiönuorista kertovassa draamaelokuvassa. Lennin rooli on todella iso. Jere Ristseppä on saanut roolisuorituksestaan runsaasti kiitosta, vaikka ei ollut ennen elokuvarooliaan näytellyt koskaan aikaisemmin.