Kolumni: Joku aina haluaa vaientaa heidät – murhattuja muistaen

Maltalainen tutkiva toimittaja Daphne Caruna Galizia kuoli viime vuonna, kun hänen autoonsa asennettu pommi räjähti.

Parhaillaan tutkitaan, mitä tapahtui sauditoimittaja Jamal Khashoggille Istanbulissa lokakuun alussa. Epäillään, että hänet murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa.

Marinova oli kutsunut tv-ohjelmaansa vieraaksi kaksi toimittajaa, jotka tutkivat EU-tukien mahdollista väärinkäyttöä Bulgariassa. Galizia nosti esille muun muassa poliitikkojen korruptioepäilyjä. Khashogg tunnettiin länsimedioissa toimittajana, joka arvosteli kotimaansa oloja suorapuheisesti.

Joku halusi vaientaa heidät.

Viime vuonna 74 journalistia tai muuta mediatyöntekijää kuoli maailmalla (Journalisti, 9.2.2018). Osa kuoli sattumanvaraisissa iskuissa. Osa murhattiin.

Vaarallisimmat maat journalisteille ovat niitä, jotka ovat myös kauimpana demokratiasta. Kärkipaikkaa viime vuonna tässä kyseenalaisessa tilastossa piti Afganistan.

Edellä kuvatut kolme tapausta tuovat ikävällä tavalla tämän lähelle meitä. Eurooppakaan ei jää osattomaksi.

Arkoja asioita penkovan toimittajan voi aina nakata myös vankilaan, kuten on tehty esimerkiksi Turkissa. Tai sitten painostaa ja pelotella hiljaiseksi.

Someaikana toimittajia on maalitettu, ja heidän kimppuunsa on käyty ennennäkemättömän häijyllä tavalla ja laajalla rintamalla. Tästä on saanut osansa muun muassa toimittaja Jessikka Aro, joka on juttujensa takia joutunut Venäjä-mielisten häirinnän kohteeksi.

Kyse ei ole mistään pienestä kiusanteosta vaan suorastaan henkisestä väkivallasta.

Aina joku haluaa pelotella ja vaientaa heidät.

Mitä kaikkea olisikaan jäänyt paljastamatta, jos toimittajat olisivat heittäneet pyyhkeen kehään?

Katolisen kirkon pedofiliaskandaali tuli julki 2000-luvun alussa Yhdysvalloista, missä Boston Globe -sanomalehden tutkivan journalismin tiimi paljasti vuosikymmenten hyväksikäyttötapaukset. Siitä seurasi maailmanlaajuinen paljastusten vyöry, jolle ei näy loppua.

Washington Post ja sen vanavedessä New York Times julkaisivat 1971 Pentagonin paperit, jotka sisälsivät hallituksen kannalta kiusallista materiaalia Vietnamin sodasta ja sen laajenemisesta.

Suomessa poliisi on ollut poikkeukselliseen tapaan käräjillä viime vuosina. Käräjillä yhteinen nimittäjä on huumepoliisin ex-pomo Jari Aarnio, jonka hämäristä toimista uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Toimittajat Susanna Reinboth ja Minna Passi penkoivat lopulta Aarnion tekosia usean vuoden ajan. Oman turvallisuutensa takia

ensimmäisten paljastusten aikaan he asuivat hotellissa.

Joku aina haluaa vaientaa heidät. Mutta he eivät vaikene.