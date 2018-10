Joensuussa kävellään lauantaina ihmiskaupan vastustamisen merkiksi

Joensuussa kävellään ihmiskauppaa vastaan ensi lauantaina 20. lokakuuta. Tuolloin ympäri maailmaa järjestetään Walk for Freedom -kävelytapahtumia tarkoituksena lisätä tietoisuutta ihmiskaupasta ja kerätä varoja sen vastaiseen työhön.

Kävelytapahtumia järjestetään yli 50 maassa sadoissa kaupungeissa. Suomessa tapahtuma järjestetään Joensuun lisäksi Tampereella, Jyväskylässä, Lahdessa ja Helsingissä.

Tapahtumassa mustiin pukeutuneet osallistujat kävelevät jonossa kaupungin läpi samalla kun ohikulkijoille jaetaan tietoa ihmiskaupasta.

Kävely lähtee liikkeelle Joensuun kävelykadulta, osoitteesta Kauppakatu 27 klo 12 ja kulkee keskustan alueella. Kävely kestää noin 40 minuuttia ja kiertää takaisin lähtöpaikalle.

- Mitä enemmän ihmiset ovat tietoisia ihmiskaupasta, sitä harvempi joutuu hyväksikäytön uhriksi ja sitä useampi uhri voidaan tunnistaa. Mitä enemmän ihmiskaupan vastaisella työllä on varoja, sitä enemmän sillä on vaikutusta. Jokainen voi pitää silmänsä auki, lahjoittaa aikaansa tai varojaan ihmiskaupan vastaiseen työhön ja kiinnittää huomiota siihen, missä oloissa kuluttamamme tuotteet ja palvelut on tuotettu, sanoo puheenjohtaja Riina Komonen V.A.L.O. – Ei orjuudelle yhdistyksestä tiedotteessa.

Tapahtuma on ilmainen, mutta kävelyyn osallistujat voivat tukea A21:n työtä ostamalla tapahtuman virallisen t-paidan tapahtumapaikalta tai osallistumalla järjestön keräykseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Tapahtuman järjestää kansainvälinen A21-jäjestö.