Joensuussa vietetään keskiviikkona Asunnottomien yö -tapahtumaa - tarjolla opastettu kaupunkikierros asunnottoman näkökulmasta

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen päivään pohjautuva Asunnottomien yö -tapahtuma järjestetään Joensuussa keskiviikkona 17. lokakuuta. Järjestelyissä on Joensuulle tyypilliseen tapaan mukana lukuisa joukko eri järjestöjä, seurakuntia ja vapaaehtoistoimijoita.

Joensuun tapahtuma on osa valtakunnallista Asunnottomien yö –kansalaisliikettä. Suomessa tapahtumaa vietetään yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Helsingissä tapahtuma järjestetään nyt 20. kerran peräkkäin ja Joensuussa 16. kerran.

Asunnottomien yö -tapahtuman valtakunnallisena teemana on "Palvelujen saatavuus". Joensuussa lisäteemaksi on nostettu "Arvokas asunnoton". Paikallisteemalla halutaan korostaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pohjois-Karjalassa on yhteensä 78 asunnotonta, joista Joensuussa on 58 henkilöä.

Joensuun tapahtumassa on useita eri tapahtumapisteitä. Joensuun Kansalaistalon avautuessa klo 7.30 avautuu samanaikaisesti maksuton Vaatepankki. Vaatepankista voi noutaa vaatteita tai käydä lahjoittamassa niitä. Joensuun Siniristillä (Antinkuja 2) on tarjolla brunssiaamiainen klo 10-12.

Iltapäivällä tapahtuma laajenee kävelykadulle, Sokoksen kauppakäytävälle ja muualle kaupungille. Soma-kodilla (Torikatu 19/kellaritilat) on avoimet ovet klo 14-17. Tiloissa toimii kodintarvikkeiden jakelupiste.

Kävelykadulla tarjoillaan soppatykkiruokaa kello 15-18. Kävelykadulle jalkautuu myös P-K:n Mielenterveydentuki ry:n Aulis-hanke telttakojuineen. Kojulla käsitellään osallistavien keinojen avulla koulukiusaamista ja sen vaikutuksia eri yksilöiden myöhempään elämänkulkuun.

Sokoksen kauppakäytävällä on järjestöbulevardi kello 15-18. Bulevardilla esitellään järjestöjen ja seurakuntien tekemää työtä asunnottomien parissa. Bulevardi toimii lähtöpisteenä opastetuille kaupunkikierroksille asunnottoman näkökulmasta. Kyseinen aktiviteetti on tarjolla Joensuussa ensimmäistä kertaa. Oppaana kävelykierroksilla toimii asunnottomuutta kokenut henkilö. Asumisen Tukipisteellä (Antinkuja 4) on avoimet ovet klo 15-18.

Kotikartanoyhdistyksen tiloissa on mahdollisuus osallistua mm. verenpaine- ja –sokeritason mittauksiin kello 15.30-20.30.

Lähde: Asunnottomien yö -tapahtuman Joensuun työryhmän tiedote