Ihalainen: Joensuussa hyvä pöhinä, mutta työt ja ihmiset eivät kohtaa

Entinen työministeri ja SAK:n puheenjohtaja sekä nykyinen kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.) pitää Joensuun työttömyysprosenttia 14,2 yllättävänkin korkeana siihen nähden, mitä hänen mielestään kaupungissa on viime vuosien aikana tapahtunut.

- Takavuosiin verrattuna täällä on myönteistä pöhinää. On rakentamista, ja myös teollisuudessa kiintiöpaikkoja tarjolla. Ilmapiirin muutos on suuri, ja Joensuussa on tulevaisuudenuskoa, Ihalainen sanoi maanantaina.

Hän vieraili kaupungissa ensin kaupungin vieraana, sen jälkeen toritapahtumassa, ay-aktiivien lounaalla ja lopuksi Riveria-ammattiopistolla.

Ihalainen tiedostaa hyvin, että samalla kuitenkin työttömissä on paljon vaikeasti työllistettäviä ihmisiä. Työpaikkoja heillekin olisi, mutta niihin pääsemin vaatii kuntoutusta, koulutusta ja pitkien polkujen kulkemista.

- Kaupungissa on työttömiä ja pulaa osaavasta työvoimasta. Nuoria ikäluokkia tulee vähemmän kuin vanhempia lähtee eläkkeelle. EK:n tutkimuksen mukaan työllistymiskynnyksen suurin este on osaamisvaje.

Täsmäkoulutuksen lisääminen voisi Ihalaisen mukaan edesauttaa sitä, että ihmiset ja työpaikat kohtaisivat paremmin.

- Kohtaantokysymys on iso asia. Täällä työpaikat keskittyvät Joensuuhun, ja tilanne on sama joka maakunnassa. Tähän voitaisiin vaikuttaa asuntopolitiikalla ja pendelöinnin tukemisella.