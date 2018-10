Opastettu kierros näytti, missä asunnottomat viettävät päiviään Joensuussa

Joensuun puistoissa ja joenrannassa on järjestetty monenlaisia opastettuja retkiä, mutta keskiviikon kierrosten teemaa ei ollut ennen käsitelty.

Oppaana oli entinen asunnoton, joka näytti ja kertoi, missä päiviä kulutetaan, kun ollaan vailla pysyvää asuntoa.

Sää oli suosiollinen: tihkusade koleassa illassa antoi tuntumaa siitä, millaista on elää, kun ei ole kattoa pään päällä.

Minne te menitte sateella?

- Syksy oli hirveätä aikaa. Oltiin rappukäytävissä, notkuttiin Isossa Myyssä, mentiin Takataskun talon tasanteelle. Mihin vain keskustassa pääsi sisään, kertoi opas Mika Törrö.

Törrö puhui mennessä aikamuodossa, sillä pariin vuoteen hänen ei ole pitänyt aloittaa aamujaan puistossa. Viimeisen vankilaressun jälkeen hän on raitistunut, saanut asunnon ja tekee nyt päihteidenvastaista työtä.

- Asuin kavereiden luona. Aina oli joku paikka, mutta yömajassa en ollut. Joskus piti illalla soitella useaan paikkaan, että löytyi, kertoi historiastaan.

Kävelykierros keskustassa kertoi niistä asunnottomista, joilla on päihdeongelma. He ovat vain yksi asunnottomien ryhmä. Joensuussa asuntoa vaille olevien oukossa on muun muassa vastaeronneita. Yömajassa asustelee opiskelijoitakin.

Vapaudenpuisto oli kierroksen ensimmäinen pysähdyspaikka.

- Tänne kokoonnuttiin aamulla. Täällä hengailtiin niin kauan kuin tuli poliisi ja hääti.

Kaupungintalon ohi kävellessä Törrö kertoo, että sinne pääsi aamulla vessaan ja siellä otettiin annokset.

Kolmen vartin kierroksella selviää, että joenrannassa saa olla rauhassa. Samoin kanavan toisella puolella välisaarella, jonne ei juuri ulkopuolisia tule. Koskikadulla turvana ovat olleet bussikatokset: ne tarjoavat suojaa ja istumapaikan.

Kahdelle kävelykierrokselle osallistui noin neljäkymmentä henkeä. Kierrokset olivat osa Asunnottomien yön tapahtumia, joka järjestetään vuosittain YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä..