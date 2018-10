Kuvat: Rautatiesilta vilkasliikenteisellä Kajaanintiellä on saanut useita osumia liian korkeista autoista

Siltainsinööri Seppo Ryynänen Pohjois-Savon ely-keskuksesta kertoo, että Käpykankaan silta Kajaanintiellä on saanut liian korkeista autoista kolme osumaa kesän mittaan.

- Kyllä siltoihin törmääminen on kohtuullisen yleistä, sillan pohjissa näkee paljon niiden merkkejä. Toki kärsiihän siltaan törmännyt kone itsekin vaurioita.

Käpykankaan rautatiesilta on vilkkaalla Kajaanintiellä lähellä Prisman ja Kuopiontien liittymää.

Suomessa suurin tavanomainen kuorman korkeus on 4,40 metriä. Kuljettajan oletetaan tietävän ajoneuvonsa mitat.

- Ehkä ihan tarkkaan ei aina mitata, vaan tyydytään silmämääräiseen arvioon.

4,60 metriä korkeita siltoja ei merkitä erikseen.

- Jos sillan alikulkukorkeus on 4,50 metriä tai alle, asetetaan aina alikulkukorkeuden rajoitusmerkit. 4,50 metrin tapauksessa merkki on 4,40 eli asetuksen mukainen suurin korkeus. Käpykankaan sillassakin on 4,40 metrin merkintä. Maksimissaan sen korkuiset siitä sopivat menemään.

Liikennetukoksen aiheuttamia kuorman sillan alle kiilaamisia Ryynänen ei muista. Korjaukset menevät järkiään valtion piikkiin.

- Jos törmäys on ollut niin kova, että teräksiä on näkyvissä, vaatii se hyvinkin pikaisen korjauksen. Hyvin harvoin saamme tietää, kuka siltaan on törmännyt.

