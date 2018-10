Meditatiivista sirkustaidetta Noljakan kirkossa - teos kumpuaa ikiaikaisista kysymyksistä

Noljakan kirkossa nähdään sirkustaiteilija Oskar Raskin nykysirkustaidetta edustava sooloteos Nomadi torstaina 25. lokakuuta kello 18, Joensuun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä tiedottaa.

Seurakuntayhtymän mukaan teos kumpuaa ikiaikaisista kysymyksistä - kuka minä olen ja miksi minä olen?

- Olemmeko kaikki oman elämämme pyhiinvaeltajia, etsien jatkuvasti jotain pysyvää?

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Teoksessa pohditaan sirkustaiteen keinoin ihmisten kohtaamista sekä sitä, miten identiteetti luo jotakin mihin samaistua, mutta samalla erottaa ihmisiä toisistaan, tiedotteessa kerrotaan.

Esitys vie katsojan meditatiiviseen maailmaan, jossa hiljaisuuden rikkoo ainoastaan taitelijan ja hänen sirkusvälineensä, cyr-renkaan, liitto.

Nomadin toteuttamista on tukenut Koneen Säätiö ja Svenska Kulturfonden. Esityksen tuotannosta vastaa Sirkus Aikamoinen ja Salla Kurronen.

Esityksen kesto on 30 minuuttia, ja se on suunnattu aikuisille. Suositusikäraja on seitsemän vuotta.

Esitykseen on vapaa pääsy.