Joensuun nuorisovaltuustovaalien ehdokasasettelu on päättynyt - ehdokkaita eniten Riverian oppilaitoksista

Vuoden 2018 Joensuun nuorisovaltuustovaaleissa on ehdolla 30 nuorta. Ehdokkaita ja äänioikeutettuja ovat kaikki 13-18-vuotiaat joensuulaisnuoret.

Perjantaina 12. lokakuuta päättynyt ehdokasasettelu keräsi ehdokkaita ennätyksellisen laajasti eri kouluista ja oppilaitoksista, Joensuun kaupunki tiedottaa.

- On mukava huomata, että nuorisovaltuuston vaalitavoite saada ehdokkaita koko kaupungin alueelta on toteutunut. Erityisen iloisia olemme siitä, kuinka monipuolisesti ehdokkaita on eri puolilta Joensuuta ja eri oppilaitokset ovat hyvin edustettuina, vaalitoimikunnan puheenjohtaja Anton Sutinen kertoo.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Nuorisovaltuutetut ovat tähän päästäkseen kiertäneet pitkin syksyä aktiivisesti kaikilla Joensuun yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa esittelemässä toimintaansa ja keräten ehdokkaita vaaleihin. Näiden niin sanottujen koulukierrosten lisäksi nuorisovaltuusto mainosti vaaleja Joen yössä ja sosiaalisessa mediassa sekä kiertämällä Joensuun nuorisotaloja, mikä on selkeästi tuottanut tulosta, nuorisovaltuuston vaalityöntekijä Jussi Ahonen tuumaa tiedotteessa.

Eniten ehdokkaita on Riverian oppilaitoksista, yhteensä neljä ehdokasta, kaupunki tiedottaa.

Innokkaimmin ehdolle asettuivat vuonna 2004 syntyneet nuoret. Heitä on yhdeksän.

Tiedotteen mukaan ehdokkaista peruskoululaisia on 22, lukiolaisia neljä ja ammattiopistolaisia neljä.

Noin 75 prosenttia ehdokkaista on tyttöjä ja 25 prosenttia poikia.

Tiedotteen mukaan ehdokkaat jakautuivat tasaisesti Joensuun alueelle, ja yhtä lukuun ottamatta kaikista kouluista saatiin vähintään yksi ehdokas.

Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan nuorisovaltuuston verkkosivuilla osoitteessa http://www.joensuu.fi/nuorisovaltuustovaalit maanantaina 22. lokakuuta.

Ennakkoäänestysmahdollisuus kaikille äänioikeutetuille on kauppakeskus Isossa Myyssä 7.-8. marraskuuta kello 14-19.

Varsinainen vaalipäivä on yläkouluilla 13. marraskuuta ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä lukioissa 14. marraskuuta.

Joensuun kaupungin mukaan vaalitoimikunta asetti viralliseksi tavoitteeksi vaaleissa vähintään 50 prosentin äänestysvilkkauden.

- Tätä tavoitetta silmällä pitäen vaalien yhteydessä tarjotaan myös historialliset vaalikahvit. Toisen asteen oppilaitoksissa tarjotaan kaikille äänestäneille kahvia ja yläkouluissa tikkari.