Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry valitsi Mervi Vartiaisen vuoden sairaanhoitajaksi

Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry on valinnut Mervi Vartiaisen vuoden sairaanhoitajaksi. Nimitys julkistettiin sairaanhoitajien juhlassa Teatteriravintolassa perjantaina.

Palkintoperusteissa todetaan, että Vartiainen on ollut kehittämässä Siilaisella palliatiivisen yksikön yhteydessä olevan kotisairaalan toimintaa siten, että potilaan hyvä saattohoito onnistuu myös kotona. Vartiainen on hakenut tietoa hoitotyöstä ja on ollut halukas jakamaan sitä niin hoitotiimille kuin muillekin työyhteisöille ympäri maakuntaa.

Vartiaisen kiinnostus palliatiiviseen hoitoon, eli parantumattomasti sairaan aktiiviseen hoitoon, ja saattohoitotyöhön syttyi työssä vuodeosastolla 2000-luvun alussa. Vartiainen näki, että saattohoitopäätöksiä tehtiin liian vähän, saattohoitosuunnitelmat olivat puutteellisia tai niitä ei tehty ollenkaan. Hoitopolku katkesi, ja potilaat jäivät tyhjän päälle.

– Ymmärsin, että yhtä lailla potilaat kuin heidän läheisensä tarvitsevat kokonaisvaltaisempaa hoitoa, Vartiainen sanoo.

Tätä nykyä tilanne on toinen. Siilaisen palliatiivinen keskus kokoaa saman katon alle kotisairaalan, palliatiivisen poliklinikan sekä vuodeosaston. Vartiainen oli keskuksen suunnitteluvaiheessa yksi työryhmän jäsenistä.