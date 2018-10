Vinkit: Näin saat tulisijan vetämään - Savut sisään -tapaukset todella yleisiä syksyisin

Lämmityskausi on alkamassa. Pelastuslaitos käy näihin aikoihin monissa paikoissa, tuulettamassa savuja asunnoista.

- Lämmityskauden alkaessa onkin hyvä muistella uunin lämmitykseen liittyviä asioita, kuten esimerkiksi tulisijan ja hormin yleiskuntoa. Poltettavan puun määrä tulee pitää maltillisena varsinkin syksyn ensilämmityksissä, sillä kylmä uuni on altis halkeamille. Maltti on valttia - myös uunin lämmityksessä, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tiedotti erään tapauksen yhteydessä. Hormihalkeama johti asuintalon menetykseen.

- Pronto-tilastojen mukaan Pohjois-Karjalassa on ollut 1.1.-17.10. välisenä aikana savut sisään -tehtäviä 44 kappaletta, mikä on aika merkittävä määrä. Tämän tyyppiset tuuletustehtävät saattavat pahimmillaan hidastaa tai haitata jonkin vakavamman hälytystehtävän suorittamista, joten hormin vedon varmistaminen ennen tulien sytyttämistä olisi kaikin puolin paras ratkaisu, Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Tommi Mukkala sanoo.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Oma apu on aina paras apu.

- Savut sisälle -tapauksissa ei ainakaan tulisijan vedellä sammuttamiseen ole yleensä tarvetta. Yleensä tehokas savutuuletus riittää. Pelastuslaitos pystyy kyllä auttamaan savujen ulos tuulettamisessa, mutta menetelmä on usein vain ikkunoiden avaaminen jonka asukas pystyy tekemään itsekin. Läpiveto ovien kautta ja isojen ikkunoiden avaaminen on paras toimenpide, joka kannattaa tehdä heti mikäli uuni lopettaa vetämisen.

Vinkit lämmitykseen

Ennen lämmitystä tulee luonnollisesti varmistaa, että pellit ovat auki.

Tämän jälkeen lämmitys aloitetaan polttamalla pesässä ensin pieniä määriä palloiksi rypistettyä sanomalehteä tai pahvia eli pieniä määriä nopeasti palavaa materiaalia. Toiset polttavat sanomalehteä suoraan tulipesässä, toiset taas nuohousluukun kautta. Kun sanomalehteä on hetken aikaa polteltu, voidaan tulisijaan tehdä pieni risunuotio. Kun risuja on polteltu hetki, voidaan puutavaran kokoa ja määrää kasvattaa. Ideana on siis kasvattaa hormiin ohjattavan savun ja lämmön määrää pikkuhiljaa, jolloin hormi kuivuu ja lämpenee.

Jotkut lämmittävät hormin ilmaa hiustenkuivaajalla tai toholla eli nestekaasupolttimella.

Jotkut käyttävät hormin avaamiseen pölynimuria, jossa on puhallus -toiminto toiminto jossa imuri puhaltaa ilmaa ulospäin. Imurin suulake voidaan asettaa esim. nuohousluukkuun useammaksi minuutiksi puhaltamaan ilmaa kohti piippua. Suulakkeen voi tiivistää nuohousluukuun paperilla.

Vastaava temppu voidaan tehdä myös auton sisätilalämmittimen avulla, mikäli tulisija mahdollistaa lämmittimen sijoittamisen riittävän lähelle hormia.

http://www.siivousinfo.fi