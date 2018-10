Kahdeksan kadonnutta kurpitsaa ja hämähäkkejä - Koko perheen Kurpitsajuhla riemastutti Outokummun Vanhalla Kaivoksella

Tänne Kaivosmuseon alakertaan on piilotettu kolme kurpitsan kuvaa. Jokainen kurpitsa on erilainen ja paperin toisella puolella on kirjain. Kun kurpitsoita löytyy, niin sitten etsitte tästä kurpitsajahtipaperista aina samanlaisen ja merkitsette sen kirjaimen kurpitsan kohdalle. Kirjaimista tulee joku halloween-aiheinen sana, evästi Kaivosmuseon amanuenssi Terhi Rautiainen kurpitsajahtiin lähtijöitä kaivosmuseon alakerrassa.

Outokumpulaiset Tinja, 4, ja Sanja, 5, Lappalainen lähtivät jahtaamaan kurpitsoita yhdessä Satu-äidin ja isoäitinsä Sirpa Karvosen kanssa. Kaivosmuseon perusnäyttelyn seassa oli jännittävä kulkea, ja vähitellen kurpitsoitakin alkoi löytyä, ensin hämmästynyt ja sitten iloinen. Mainos alkaa Mainos päättyy - Kun täällä on erilaisia koko perheen tapahtumia, niin kyllä silloin tulee lähdettyä museoon lasten kanssa, Satu Lappalainen kertoi ja merkitsi kirjaimia tyttöjen kanssa kurpitsajahtipaperiin. Jo ennen kurpitsajahtia seurue oli käynyt käsityöpajassa, jossa oli syntynyt kurpitsanoranssit kranssit, jotka voi sitten kotona yhdessä tyttöjen kanssa kotona koristella. - Meille on tulossa Halloween-juhlatkin ja meillä on paljon naamiaisasuja, Tinja ja Sanja selvittivät perheensä halloweenin viettoa. Vanhan pajan puolella Outokumpuun syysloman loppua Joensuusta viettämään tullut Pihka Laasonen, 11, pujotteli keskittyneesti oranssia kangasta kranssipohjan ympärille ja Matkakummun myyntisihteeri Sanna Salomäki opasti. Koristeluvaihtoehtoina oli hämähäkkejä, lepakoita ja noitahahmo, joista Laasonen päätyi valitsemaan kranssista roikkuvan noidan. - Ei tämä ollut vaikea ollenkaan, Laasonen kertoi kierrätysmateriaaleista syntyneestä koristeesta. Ukko Hartikainen, 3, katseli puolestaan mustaa hämähäkkihahmoa ja mietti millaisia käyttötapoja sille voisi keksiä myöhemmin kotona. Kurpitsajuhlan järjestivät Matkakumpu ja Kaivosmuseo. Järjestäjillä oli aihetta iloon, sillä tapahtuma toi Kaivosmuseon kurpitsajahtiin jo päivätapahtuman aikana liki 120 kävijää. Kurpitsajuhla jatkuu iltaan asti, ja illalla luvassa on standup-iltamat ja outokumpulaisen The Kytkin-yhtyeen 34-vuotisjuhlakeikka.