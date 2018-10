Viideltä ylös ja kymmeneltä Sovintolaan

On lauantai ja koululaisten vapaapäivä. Liisa Kontkanen on kuitenkin noussut jo viideltä leipomaan piirakoita, vatruskoita ja pullaa.

14-vuotias Liisa Kontkanen hankkii opiskelurahoja kotileipurina. Äiti on kaverina karjalanpiirakoiden paistossa.

On lauantaiaamu kello viisi ja Liisa Kontkanen, 14, on aloittelemassa karjalanpiirakoiden tekoa. Hänen äitinsä Marja Kontkanen-Hyyryläinen, 57, on herännyt tuntia aiemmin laittamaan tulet leivinuuniin. On herättävä aikaisin, että voi muutaman tunnin kuluttua Sovintolassa myydä asiakkaille vielä lämpöä hohkavia leipomuksia.