Poliisi tutkii tapon yritystä Joensuussa: Miehelle vakavat vammat Sokoksen parkkihallin rappukäytävässä

- Tarkempi tapahtumapaikka on Torikadulla Sokoksen parkkihallin rappukäytävä. Kyseiseen rappukäytävään on käynti parkkihallista. Tämän hetken tietojen perusteella epäilty teko on tapahtunut aamuyöllä kello 3-4 aikoihin, rikoskomisario Simo Hämäläinen kertoi maanantaina aamulla.

Poliisin mukaan 24-vuotias joensuulainen mies on saanut kehoonsa vakavan vamman, joka tehtiin teräaseella.

- Tekijästä ei tässä vaiheessa ole tietoa, Hämäläinen kertoo.

Poliisi pyytää havaintoja Joensuun keskustasta kyseisen parkkihallin rappukäytävästä ja sen lähistöltä.

- Havainnot ja vihjeet voi ilmoittaa suoraan tapausta tutkivalle rikostutkijalle numeroon 029 545 5868 tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , Hämäläinen ohjeistaa.