Joensuun kaupunki ja Fortum aloittavat kehittämisyhteistyön

Joensuun kaupunki ja Fortum Oyj ovat solmimassa sopimuksen kehittämisyhteistyöstä. Yhteisyöllä pyritään löytämään molempia osapuolia hyödyttäviä älykkäitä, päästöttömiä ja resurssitehokkaita ratkaisuja hyvän arjen kaupunkielämään Joensuussa ja tukea fiksuihin ratkaisuihin pohjaavan liiketoiminnan kasvua.

Sopimuksen tarkoituksena on asettaa yhteisiä kehittämistavoitteita niin, että Joensuun kaupunkikonserni yhtiöineen toimii alustana fiksujen ratkaisujen toteuttamiselle. Kehitystyössä haetaan myös muita kumppaneita.

Kaupunkilaisten arjen tasolla tavoitteena on muun muassa sähköisen liikkumisen ja sähköisten ajoneuvojen latausmahdollisuuksien lisääminen. Keskeinen kehittämiskohde on Joensuun asemanseutu, jonka toteutus on alkamassa. Alueen perusinfraa rakennetaan parhaillaan ja asema-alueen poistuville rakennuksille on myönnetty purkulupa.

Yhteistyösopimukseen kuuluu myös kaupungin ja Fortumin välille elokuussa solmittu ilmastokumppanuus, jonka keskeinen sitoumus on Fortumin siirtyminen hiilineutraaliin kaukolämpöön ensi vuosikymmenen aikana.

Älykkäitä energiaratkaisuja kehitetään ensi vaiheessa Green Park -teollisuuspuiston alueella, jonne on kaavoitettu 40 000 neliötä uutta teollisuustilaa. Lisäksi Fortumin pyrolyysiöljylaitoksen vieressä olevalle Biotielle on tavoitteena löytää toimija.

Sopimus on aluksi kaksivuotinen, mutta tavoitteeksi on kirjattu yhteistyön jatkuminen vuoden 2025 loppuun saakka. 2025 on Joensuun kaupungin tavoitevuosi hiilineutraaliuden saavuttamiselle.

Elinvoimajohtokunta on kaupungin puolelta hyväksynyt sopimuksen ja kaupunginhallitukselle se tuotiin tiedoksi maanantaina.