Pohjois-Karjalaan aiempaa vähemmän ilveksen pyyntilupia

Pohjois-Karjalaan on myönnetty luvat 14 ilveksen kannanhoidolliseen poikkeuspyyntiin, Suomen riistakeskus tiedottaa. Edellisellä metsästyskaudella Pohjois-Karjalassa myönnettiin luvat 33 ilveksen pyyntiin.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Pohjois-Karjalan ilveskanta on pienentynyt selvästi edellisvuodesta. Luonnonvarakeskuksen mukaan Pohjois-Karjalan ilveskanta on 180–200 yksilöä. Vuotta aiemmin vastaava arvio oli 240–250 yksilöä. Luonnonvarakeskuksen tekemä arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja kirjaamiin havaintoihin.

Koko maan ilveskanta on pienentynyt arvion mukaan 21 prosenttia edellisvuodesta ollen nyt 1 865–1 990 aikuista eläintä. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen on myönnetty poikkeusluvat 205 ilveksen pyyntiin. Lupamäärä on noin puolet pienempi kuin edellisenä vuonna.

Ilveksen metsästyskausi alkaa joulukuun alussa ja päättyy helmikuun lopussa.