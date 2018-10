Tieverkon päällystystöihin rahaa yhä vain vähemmän - heikkeneminen näkyy etenkin pienemmillä teillä

Huonokuntoisten päällysteiden määrä Itä-Suomen maanteillä on noussut jo yli 1 200 kilometrin. Pohjois-Savon ely-keskuksen, joka vastaa myös Pohjois-Karjalan tiestöstä, mukaan päällysteiden kunto tulee heikkenemään lähivuosien aikana merkittävästi.

Arvion mukaan seuraavan kolmen vuoden kuluttua huonokuntoisiksi luokiteltuja päällysteitä on jo yli 1 600 kilometriä. Heikkeneminen näkyy erityisesti alemmalla tieverkolla. Rahoitus keskittyy vilkkaasti liikennöidyille teille, eikä sitä riitä muille.

Sitä, mitä tieosuuksia aiotaan esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ensi vuonna päällystää tai muutoin korjata, ei vielä tiedetä.

- Niitä kohdennellaan vähitellen, ja sitten tulevat tietysti kilpailutukset. Ensisijaisia ovat vilkkaimmat tiet, ja vasta sitten tulee alempi tieverkko, jos rahoitusta sille jää, ylläpitovastaava Kimmo Tiikkainen Pohjois-Savon ely-keskuksesta kertoo.

Itä-Suomen alueella päällystettyä tieverkkoa on yhteensä 8 958 kilometriä, josta Pohjois-Karjalassa 2 767 kilometriä, mikä on vähemmän kuin Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa.

Vilkasta tieverkkoa tuosta vajaasta 9 000 kilometristä on 1 833 kilometriä.

Ely-keskuksen mukaan alemman tieverkon, jonka osuus on 7 124 kilometriä, päällysteistä on muutaman vuoden kuluttua lähes 80 prosenttia on iältään yli 15 vuotta vanhoja eli elinkaarensa päässä.

On hyvin todennäköistä, että alemman tieverkon kunnon heikkeneminen tulee kiihtymään ennakoitua nopeammin lähivuosien aikana, jos tieverkolle ei tehdä merkittävästi kunnostus- ja päällystystöitä.