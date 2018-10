Noljakassa järjestetään uusi syystapahtuma lauantaina 27.10. kello 10-13. Sinkkolassa on lapsille piirustustyöpaja, ja tarjolla on myös ponikärryajalua. Paikalla on myös koirakavereita ja monikulttuurisia ruokamaistiaisia.

Hyvä me! -yhteisökeskeisen asumisen hankkeen asukastilassa osoitteessa Pesolantie 1 C voi tutustua laatikkoviljelyyn, ja Liikenneturva antaa vinkit pimeän ajan pyöräilyyn ja jalankulkijoille. Myös asukastoimintaa esitellään. Lähiruokamyymäläauto Makuvankkuri on mukana tapahtumassa Pesolantien pysäköintialueella. Tapahtuman järjestää Joensuun Setlementin Hyvä me! -yhteisökeskeisen asumisen hanke yhteistyökumppaniensa kanssa, ja siihen on vapaa pääsy.