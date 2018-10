Nurmekselta vihreää valoa kuntaliitosselvitykselle

Nurmeksen kaupunki aloittaa kuntaliitosselvityksen teon Valtimon kanssa. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta torstaina yksimielisesti. Kaupunginhallitus nimeää Nurmeksen edustajat kuntaliitostoimikuntaan marraskuun 5. päivän kokouksessaan.

Nurmes pitää veroprosenttinsa ensi vuonna nykyisellään. Kaupunginjohtaja Asko Saatsin mukaan kaupungin verotulokehitys pysyy ensikin vuona hyvänä.

Alustavien arvioiden mukaan kaupungin ensi vuoden talousarvio on ylijäämäinen. Vuosikate on 4 miljoonaa euroa ja poistot 4,1 miljoonaa euroa. Poistoerojen tuloutuksen jälkeen talousarvio on ylijäämäinen.

Tuloveron prosentti on 20,5, yleisen kiinteistöveron 1,00, vakituisen asunnon 0,47, muiden asuntojen 1,04 ja voimalaitosten 2,85. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kaupunki ei peri kiinteistöveroa.