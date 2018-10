Sokoksen S-marketissa avautui itsepalvelukassoja

- Itsepalvelu on ollut toivottu ratkaisu. Esimerkiksi kiireiset työssäkäyvät ihmiset ostavat usein lounasruokansa kaupasta ja tuotteita on vain muutama. Näille henkilöille itsepalvelukassa on usein se nopein ratkaisu. Itsepalvelukassoilla maksuvälineenä käy kortti, ei käteinen, Pohjois-Karjalan Osuuskaupan vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen kertoo PKO:n tiedotteessa.

Jos itsepalvelukassalla asioiva tarvitsee apua, asiakas voi vinkata myyjän paikalle tai painaa Kutsu myyjä -painiketta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

S-market Rantakadun itsepalvelukassoilta ei voi ostaa alkoholijuomia, tupakkatuotteita eikä tarroitettuja alennustuotteita. Irtoleipomotuotteet tulee ensin punnita ja ottaa tuotepakkaukseen etiketti vaa'asta kappalemäärän mukaan.