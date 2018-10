Kolumni: Muovi, tuo keksintö josta on tullut niin vanhanaikainen

Muovin ja kertakäyttöisyyden valtakausi on ohi. Näin mahtipontisesti uskaltaa kirjoittaa, sillä niin yhteiskunnan rattaissa kuin ihmisten mielikuvissa muovi rahisee yhä ilkeämmin.

Eteenpäin on nyt menty varsin nopeasti. Europarlamentti päätti keskiviikkona monien arkisten kertakäyttömuoviesineiden kiellosta ja käytön vähentämisvelvoitteista, ja vielä tänä vuonna koko homman pitäisi olla paketissa (Karjalainen, 25.10.).

Suomelle tulee hyvä sauma esitellä hienosti toimivaa pullonpalautusjärjestelmää EU-puheenjohtajakaudella ensi vuoden loppupuolella. Vertailukohdekin on silloin lähellä kahden puolen: Suomea puheenjohtajamaana edeltää Romania, seuraa Kroatia.

Vuoteen 2025 mennessä muovipullot on kerättävä erikseen, ja niistä on kierrätettävä 90 prosenttia koko EU:ssa. Suomalainen pullonpalautusjärjestelmä on tässä yliveto, sillä samalla saadaan talteen niin viinipullot kuin oluttölkit. Ja sentti konsultoi.

Uuteen totutteluun ei ole kovin paljon aikaa, vain kolme vuotta. Silloin kiellettyjen listalla ovat muun muassa kertakäyttöaterimet, vanupuikot, pillit ja lautaset, mikromuoviksi hajoavat muovikassit ja ”styroksiset” pikaruokarasiat. Olisipa mielenkiintoista tietää, ketä jää harmittamaan, ettei enää saa syödä muovihaarukalla!

Tulevaa on jo ennakoitukin. Hampurilaispaikoista on jo pitkään pitänyt erikseen pyytää muovikantta ja pilliä limsamukiin, ja järki pujahtanee lähiaikoina myös take away -kahvin ostajien ja myyjien päähän. Toki kannelliset limsa- ja kahvimukit ovat siitä käteviä luontoon heitettyinä, että niillä saa kätevästi roskattua kaksi paikkaa: sen, mihin – muovitettu – pahvimuki putoaa, ja sen, mihin kansi.

Lisämaksu mukista kahvin ostajalle toimisi varmasti hyvänä muistilappuna oman mukin mukaan ottamiseksi. Kun muovikassista tuli maksullinen joka paikassa, kassien tarve väheni kummasti. Maksullisuus tepsisi varmasti erityisen hyvin köyhissä maissa, joissa lantteja lasketaan vielä tarkimmin.

Toisaalta Suomessa ylemmät toimihenkilöt ja johtavassa asemassa olevat suhtautuivat kriittisimmin muovituotteiden kieltämiseen (Karjalainen, 17.10.).

Muovihiukkasten löytyminen juomavedestäkin on kammottavaa, mutta sananmukaisesti henkeä salpaavaa on, että mikromuovia on hengitysilmassakin.

Kotkamills-yhtiön toimitusjohtaja kertoi eilisessä Karjalaisessa, että teknologia kertakäyttökuppeihin käyvän muovittoman kartongin valmistamiseksi on ollut kaikkien saatavilla jo muutamia kymmeniä vuosia. Kymmeniä vuosia! Ei voi olla totta!

Muovia on tungettu surutta kaikkeen kasvorasvasta hammastahnaan. Vasta aivan äskettäin kuluttajille on tullut tieto ja siten mahdollisuus äänestää jaloillaan, ja nopeastihan se on vaikuttanutkin.

En kerta kaikkiaan jaksa uskoa, ettei ylipakkaamiselle ja muovitetuille pitsalaatikoille olisi vaihtoehtoa. On niille.