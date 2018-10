Kuva: Poliisi etsii Juuassa kadonnutta miestä - viimeiset havainnot syyskuun lopulta

Poliisi tiedottaa etsivänsä Juuassa kadonnutta henkilöä. Kateissa on 53-vuotias Jari Kallinen .

Viimeiset havainnot kadonneesta ovat syyskuun lopulta Juuan keskustasta. Tuolloin Kallinen oli ollut viettämässä iltaa kahden muun miehen kanssa.

Poliisi on kiinnostunut kaikista havainnoista, mitä Kallisesta on syyskuun lopulta lähtien.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Jari Kallinen on noin 175 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan tukevahko. Hänellä on tummat hiukset ja yleensä hän on liikkunut tummissa vaatteissa ja reppu selässä. Katoamishetken vaatetuksesta ei ole tarkempaa tietoa.

Kallinen on liikkunut yleensä polkupyörällä Juuan keskustan alueella.

Havainnot voi ilmoittaa virka-aikana poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320 tai kaikkina vuorokaudenaikoina sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .