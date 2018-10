Suomen ensimmäisen pyöräkadun viimeinen vaihe suunnittelussa

Koko Joensuun ydinkeskustan läpäisevän pyöräkadun rakentaminen on etenemässä viimeiseen vaiheeseen. Kun Kauppakadun pyöräkadun viimeinen vaihe vuosikymmenen vaihteen tuntumassa valmistuu, on Joensuussa pohjois-eteläsuuntainen pyöräilijän valtakatu ydinkeskustan läpi.

Pyöräkadun ensimmäinen vaihe Yläsatamakadusta Rauhankadulle valmistui syyskesällä 2017.

Niskakadun ja Yläsatamakadun välinen toinen vaihe, joka kytkee pyöräkadun pohjoispäästä kävelykatuun, valmistuu Metropolin ja kauppakeskus Centrumin välisessä korttelissa piakkoin.

Viimeisen vaiheen suunnittelu Papinkadulta kävelykadun eteläpäähän Suvantokadulle on parhaillaan käynnissä. Suunnitelmaluonnokset on esitelty kiinnostuneille ja suunnitelmat valmistuvat kevääseen mennessä. Pyöräkadun kolmannen vaiheen rakentamisen on määrä käynnistyä ensi kesäkaudella.

Pyöräkatu on liikenneympäristöä, jossa liikennöidään pyöräilijän ehdoilla. Sekä autoilijat että pyöräilijät käyttävät pyöräkadun punaista keskialuetta, mutta autoilijan on sovitettava nopeutensa pyöräilijän vauhtiin. Jalankulkijan väylät ja pysäköintipaikat ovat pyöräkadun sivulla.