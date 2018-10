Tunnin aikaero taas Suomen ja Venäjän välillä

Kun Suomi siirtyy talviaikaan, Venäjällä ei kelloja siirretä, sillä siellä ei ole ollut vuoden 2014 jälkeen erikseen talvi- ja kesäaikaa.

Suuressa osassa Euroopan puoleista Venäjää on käytössä Moskovan aika. Kun Suomessa on kesäaika, se on sama kuin Moskovan aikavyöhykkeen aika. Sen sijaan kun Suomessa on talviaika, aikaeroa tulee tunti: Niiralan kautta Venäjälle menevän on siirrettävä kelloa tunnilla eteenpäin.

Suomen kesäaikaan siirtyminen vaikuttaa Joensuu-Petroskoi-bussivuoron aikatauluun. Lähtö Joensuusta on kello 16.15 ja saapuminen Petroskoihin on kello 0.30.