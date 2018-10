Kolumni: Sairaudenhoidon taustalla kuultaa lääkärien uupumus

Neurologian apulaisylilääkäriä haukotuttaa. Takana on valvottu yö päivystyksessä ja vastaanottopäivä Lieksassa. Iltapäivällä apulaisylilääkäri on ehtinyt keskussairaalaan Joensuun Tikkamäelle.

– Älä ihmettele, jos välillä vähän ajatus karkaa, mutta jutellaan, hän kannustaa ystävällisesti toimittajaa.

Kardiologian ylilääkäri löytää kahden viikon jaksolta yhden tunnin, jossa kuvittelee ehtivänsä haastatteluun. Sairaalassa selviää, ettei sydänkeskuksen toiminnasta kertominen onnistukaan. Salissa on kaksi akuutin sydäninfarktin saanutta potilasta, ja kardiologin oikea paikka on nyt salissa. Mutta soitellaan...

Siun sote on järjestänyt kevään ja syksyn aikana kaikille avoimia asukasiltoja. Teemoitetuissa yleisötilaisuuksissa on ollut läsnä lääkäreitä, hoitajia ja muita Siun soten asiantuntijoita. Illat ovat olleet suosittuja. Moni on joutunut kääntymään ovelta kotiin, kun sali on pursunut ovelle asti.

Hienoa, että sairauksien hoito kiinnostaa. Mattimeikäläinen saa harvoin tavata oikean lääkärin, joka ehtii vastailemaan mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Toivottavasti moni lukija on saanut ”terveysherätyksen” tai varannut ajan tutkimuksiin, jos oireita on.

Toistaiseksi viimeinen asukasilta järjestetään marraskuussa, ja jatkoa pohditaan Siun sotessa.

Karjalaisessa on julkaistu jokaisen asukasillan teemasta juttukokonaisuus saman päivän lehdessä. Toimittajana olen päässyt erikoislääkärien ja hoitajien juttusille, leikkaussaleihin, kuulontutkimus- ja mammografiatutkimushuoneisiin ja viimeisimpänä sydänkeskukseen. Olen myös perehtynyt ison organisaation potilasturvallisuuteen.

Juttuhetki asiantuntijoiden kanssa on järjestynyt aina tavalla tai toisella, vaikka sitten pitkien päivystysvuorojen, sairauslomien tai lääkärien lasten parturikeikkojen lomassa.

Olen tavannut työlleen omistautuneita ammattilaisia. Moni erikoislääkäri takoo pitkää päivää, koska potilaat pitää hoitaa ja hoitotakuussa pitää pysyä. Vaakakupissa on oma jaksaminen. Vaikka hoitoketjut toimivat, ylitöitä painetaan, väsytään ja uuvutaan. Omasta ja kollegoiden terveydestä ollaan huolissaan.

Lääkäreille riittää töitä Pohjois-Karjalassa, sillä tautitaakka on yhä vahva esimerkiksi sydänsairauksissa. Viime vuonna keskussairaalan sydänkeskuksessa tehtiin peräti 2 610 sepelvaltimotoimenpidettä. Maakunnassa hoidetaan yhä enemmän myös maksakirrooseja, haimasairauksia sekä paksu- ja peräsuolen syöpiä. Selkä- ja tekonivelleikkauksia tehdään noin 850 vuosittain, ja joka arkipäivä rintasyöpä leikataan kahdelta potilaalta. Vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastavia on Joensuussa jo yli 1 600.

Sote-härvellys ja omituinen erikoissairaanhoidon keskittämisasetus herättävät aiheellisesti tuskaa. Isona huolena on erikoislääkäreiden häviäminen yliopistollisiin keskussairaaloihin.

Nyt se kuuluisa Joku voisi kertoa äkkiä, miten näistä hienoista ammattilaisista pidetään kiinni.