Waltti-koulumatkatukilipun voi nyt ladata myös netissä

Kelan tukema koulumatkatukilippu on toisen asteen opiskelijoiden käytössä.

Aiemmin lisälataus ei onnistunut netissä, mutta nyt sen voi tehdä nettikaupassa osoitteessa https://kauppa.waltti.fi/.

Netissä tehdystä latauksesta ei peritä palvelumaksua. Lataus aktivoituu Waltti-kortille noin kahden tunnin kuluttua nettilatauksesta. Illalla, yöllä tai viikonloppuna tehdyt nettilataukset aktivoituvat bussissa vasta noin kaksi tuntia rahastuslaitteen käynnistymisen jälkeen. Lataukset kannattaa siis tehdä ajoissa.

Lukuvuoden ensimmäinen koulumatkatukilippu täytyy edelleen ostaa Carelicum Palveluista. Kortin lisälataaminen on mahdollista nettikaupan ohella myös Carelicum Palveluissa ja Jojo-busseissa.

Nettikaupassa asioitaessa on huomioitava kortin liikennöintialue: Jojo Waltti-korttien liikennöintialue on Joensuu ja ely-Waltti-korttien liikennöintialue on Joensuun alue ely-liikenne.