Kirkkoneuvosto keskustelee keskiviikkona Kiihtelysvaaran mahdollisen uuden kirkon rakentamisesta

Keskiviikkona kokoontuvalle yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että se asettaa suunnittelutoimikunnan kokoamaan alustavia toimenpiteitä uuden kirkon rakennushankkeen käynnistämiseksi. Päätöksen mahdollisesta uuden kirkon rakentamisesta tekee Joensuun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto.

Seurakuntalaiset toivovat uuden kirkon rakentamista ja Kiihtelysvaaran kylällä on jo suunniteltu lahjoituksia ja rahan keräystä uuden kirkon rakentamista varten. Keräykset voidaan kuitenkin aloittaa vasta sen jälkeen, kun uuden kirkon rakentamisesta on tehty päätös.

Kiihtelysvaarassa pidettyihin jumalanpalveluksiin osallistui viime vuonna yhteensä reilut 2 600 henkilöä, eli jokaisessa messussa oli keskimäärin 50 henkeä. Lisäksi vainajien hautaan siunaamisia oli 19 kappaletta. Kiihtelysvaarassa ei ole erillistä siunauskappelia.

Tällä hetkellä jumalanpalvelukset pidetään Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla. Tavoitteena on, että seurakuntataloa voitaisiin käyttää väliaikaisesti myös hautauksiin. Tämä vaatii kuitenkin luvan Joensuun kaupungin terveysviranomaiselta.

Kiihtelysvaaran kirkon tulipaloon liittyvät viranomaisten tutkimukset ovat päättyneet, mutta kirkon raunioita tutkitaan vielä. Museovirasto on suositellut palojätteen tutkimista arkeologisin menetelmin, ja tätä varten seurakuntayhtymä on tilannut maapohjan tutkimustyön Ark-byroo Oy:ltä. Työt Kiihtelysvaaran kirkon raunioilla on jo käynnistetty.

Tutkimustyön kokonaiskustannukset ovat noin 50 000 euroa. Urakoitsija valittiin tarjouskilpailun perusteella.

Kiihtelysvaaran kirkko oli vakuutettu OP Pohjolassa. Rakennuksen vakuutusarvo on reilut 2,1 miljoonaa euroa ja irtaimiston reilut puoli miljoonaa euroa. Vakuutuskorvausneuvottelut ovat käynnissä.

Kirkon tulipalon syyksi on varmistunut tuhopoltto ja epäilty tekijä on vangittuna.