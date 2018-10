Joensuulainen Fanni Linjama sijoittui kolmanneksi kahdeksasluokkalaisten kirjoituskampanjassa - osallistujia lähes 9 000

Joensuulainen Fanni Linjama (kuvassa) on sijoittunut kolmanneksi kahdeksasluokkalaisille suunnatussa Luetko sinä? -kampanjassa.

Suomen Kustannusyhdistys ja Sanomalehtien Liitto järjestämässä kampanjassa kahdeksasluokkalaiset kirjoittivat arvioita Jukka Behmin novellista Näkymätön, joka kertoo videopeliin katoavasta pojasta.

Kampanjaan osallistui lähes 9 000 kasiluokkalaista eri puolilta Suomea.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Voittotekstin kirjoitti Josef Seoudi Espoo International Schoolista ja toiseksi Orvokki Salonen Naantalin Suopellon koulusta. Fanni Linjama käy Itä-Suomen koulua.

- Kolmanneksi sijoittuneen Fanni Linjaman teksti Todellisuuksien rajoilla erottuu persoonallisella tyylillään. Siinä on koukuttava aloitus. Tekstissä on hyviä kysymyksiä ja vertauksia, ja novellin tulkinnassa pohditaan intertekstuaalistakin tasoa. Tekstistä näkyy, että novellia on pureksittu useaan otteeseen. Aina arviossa ei tarvitse pelkästään antaa vastausta – joskus onkin hyvä vastaamisen sijasta rohkeasti kysyä lisää, raati totesi Fanni Linjaman tekstistä.

Arviointiraatiin kuuluivat vapaa tutkija, kriitikko ja tietokirjailija Päivi Heikkilä-Halttunen, kustannustoimittaja Ulla Huopaniemi-Sirén WSOY:stä ja mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen Sanomalehtien Liitosta.

Voit lukea Fanni Linjaman tekstin täältä.