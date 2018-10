Kiteen kaupunginjohtaja esittää veroprosentin laskemista - olisi merkittävä imagohyöty

Auvisen mukaan veroprosentin alentamista puoltaa se, että kaupungin talous on kunnossa ja viime vuosien vastuullinen työ on tuottanut hyvää tulosta. Auvinen uskoo myös, että tuloveroprosentin alennuksella on merkittävä myönteinen imagohyöty Kiteelle.

Arvion mukaan kunnallisverotulo vähenisi tuloveroprosentin alentamisen myötä 600 000 euroa ja tämä on otettu huomioon vuoden 2019 talousarvion valmistelussa.

Kaupunginvaltuuston syksyllä 2017 hyväksymän kaupunkistrategian tavoitteena on, että Kiteen tuloveroprosentti ei ylitä maakunnan keskiarvoa vuoden 2021 lopussa. Tällä hetkellä maakunnan keskiarvo on 20,78 prosenttia.

Kiteen kaupunginhallitus käsittelee esitystä ensi maanantaina ja kaupunginvaltuusto päättää asiasta 12.11.2018.