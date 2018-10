Eläkkeelle jäävä Tapani aiheutti aikoinaan "lumisateen" Joensuuhun - sitten tuli vihainen puhelu kaupungilta

"Olet työn sankari", lähes 47 vuotta PunaMustalla Joensuussa työskennellyt Tapani Drockila kuulee Noljakan toimitalon aulassa keskiviikkona. Joulukuussa 63 vuotta täyttävä Drockila on jäämässä eläkkeelle.

– Kai olen tykännyt täällä olla, kun näin pitkään viihdyin. En voinut 16-vuotiaana arvata mistään, että olisin täällä töissä näin kauan.

Hyvinkäällä syntyneen Drockilan vanhemmat muuttivat eläkepäiville Joensuuhun vuonna 1972. Drockila oli ollut vuoden töissä Hyvinkään Sanomissa lähettinä.

Nuorukainen oli asunut Joensuussa kaksi viikkoa, kun hän pääsi lähetiksi PunaMustalle.

– Kyllä mä muistan ensimmäisen työpäiväni. Olimme Torikadulla, ja piti lähteä hakemaan ilmoitus Kauppakadulta.

Tuolloin töissä oli seitsemän lähettiä, joista vanhin toimi lähettipäällikkönä.

– Kysyin häneltä, missä Kauppakatu on. Kaveri meinasi hermostua. Opiskelin sitten iltaisin kaupunkia.

Lähetin töitä Tapani Drockila teki vuoden. Seuraavaksi tutuiksi tulivat sitomo ja taittokone.

– Työvaiheita oli paljon Torikadulla. Vuonna 1983 siirryin Noljakkaan, jonne oli tullut painokone vuoden 1982 lopussa.

Drockila kertoo viihtyneensä 15 vuotta arkkileikkurin puikoissa. Raskainta työssä on paperin nostelu.

– Leikkaamme esimerkiksi painokoneelle paperia määrättyyn mittaan. Leikkaamme myös painettuja kansia, jotka menevät vaikkapa liimalinjalle.

Tarkkana täytyy olla. Millin tai puolen millin viiva yritetään saada halki, Drockila tuumaa.

Aluksi töitä paiskittiin yhdessä vuorossa. Nyt vuoroja on kolme.

– Nykyään kun on isoja painoksia, työ on vähän yksitoikkoisempaa. Ei ole vaihtelua niin paljon.

Parhaat muistot PunaMustalta liittyvät työkavereihin ja huumoriin, Tapani Drockila toteaa. Työkavereita jää ikävä.

– Joskus on ollut hauskaakin töissä, meillä on tuolla vitsiä menossa. Viime aikoina olen tehnyt aika paljon yksin töitä.

Jos työvuosia on 47, aikajanalta luulisi löytyvän kommelluksia.

Näin on. Drockila kertoo tarinaa 1970-luvulta.

– Mun hommiin ei kuulunut pakettien kuljettaminen, mutta piti lähteä viemään avolava-Volkkarilla paketteja Joensuun asemalle. En muista, kuka paketit lastasi yli reunan.

Drockila muistaa elävästi näyn auton peilistä. Päällimmäiset paketit putoavat tielle. Raju tuuli vohkii 20 000 pientä Hammaslääkäriliiton lappua.

– Kun laput lensivät rantaan, näky muistutti lumisadetta. Yritin pelastaa yhden laatikon, jossa oli lehtiä, mutta rekka ajoi sen yli.

Näitä sattuu. Paino painaa uudet kortit. Mutta, mutta...

– Seuraavana päivänä tuli vihainen puhelu kaupungilta. "Kuka on sotkenut rannan?"

– Keräsin lappuja kolme päivää tikulla, Drockila naurahtaa.

Nykyään Utrassa asuva Tapani Drockila jää eläkkeelle aurinkoisin mielin. Nyt on aikaa olla muusikko.

Viime vuosina Drockilan sylissä on viihtynyt digiharmonikka. Sen avulla Drockila on oikea yhden miehen orkesteri, joka tahtoo esiintymään keikoille.

– Musiikki on ollut tosi tärkeä henkireikä. Virityksiä on tekeillä. Kyllä Joensuussa on keikkoja yhdelle tai kahdelle miehelle.

Drockila on tehnyt "älyttömän määrän" omia sovituksia kappaleista.

– Kaikkea olen soittanut. No, hip hopin jätän pojalle. Toisaalta olisi tarkoitus survoa pariin biisiin väliin hip hopia.

Drockilan puoliso on eläkkeellä. Aikuinen poika on tehnyt maanmittarin töitä.

Miltä painoalan tulevaisuus näyttää Drockilan mielestä?

– Sitä ei voi tietää. Onhan tuolla ollut töitä hyvin tähän asti.

Entäpä jos Drockila olisi 16-vuotias nuori nykyajan Joensuussa – joka on tulevan eläkeläisen mielestä kehittynyt oivaan suuntaan – lähtisikö hän samalle alalle?

– Sattuman kautta jouduin tänne. Mutta miksi en lähtisi? Kyllä varmaan lähtisin.