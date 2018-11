Kyösti Kakkosen tulot lähes kaksi miljoonaa - viime vuonna selitti pienempää tilipussia kikyllä

Kauppaneuvos Kakkonen teki tilinsä suurimmaksi osaksi pääomatuloilla, joita kertyi 1,87 miljoonaa. Tämän lisäksi hän nosti ansiotuloa 47 405 euroa.

Veroja ja maksuja kertyi yhteensä vajaat 65 000 euroa. Jäännösveroa maksettavaksi tuli noin 28 000 euroa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kyösti Kakkosen tulot nousivat roimasti edellisvuoteen verrattuna, jolloin hänen tulonsa olivat hieman yli puoli miljoonaa euroa.

– Ihminen tulee välillä vähemmällä toimeen, Kakkonen totesi vuosi sitten tulojensa pudotuksen syyksi.

– Kyllä tässä on ajatuksena taustalla Sipilän kiky. Esimerkin voima on niin vahva. Ele on meiltä symbolinen, hän lisäsi.

Kakkonen toimii Kakkonen-konsernin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Hänet tunnetaan myös Tokmannin perustajana.