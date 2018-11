Jouluradio aloittaa jo tuota pikaa - "Poikkeuksellista, syy on yksinkertainen"

Perinteeksi muodostunut Jouluradio palaa radioaalloille yleisön toiveesta jo maanantaina 5. marraskuuta, Joensuun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä tiedottaa.

Tänä vuonna Jouluradio kuuluu 26 lähetysalueella jopa neljälle miljoonalle kuulijalle.

Joensuussa Jouluradion taajuus on 100,7 mHz. Kanavan kuuluvuuden Joensuun alueella mahdollistaa Joensuun evankelisluterilaisten seurakuntien Jouluradion kanssa tekemä sopimus.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tiedotteen mukaan soiton aloittaminen radioaalloilla jo marraskuun alussa on Jouluradiolle poikkeuksellista. Aiempina vuosina kanava on pyörähtänyt käyntiin vasta ensimmäisenä adventtina. Syy on Jouluradion toimituspäällikkö Riitta Kalliorinteen mukaan kuitenkin yksinkertainen.

- Meiltä on toivottu aiempaa aloitusta jo pitkään ja vihdoin vastaamme huutoon. Tehtävämme on tukea ihmisten joulumusiikin kuuntelua. Kalenterista ei voi katsoa, että nyt on sopiva aika kuunnella joulumusiikkia.