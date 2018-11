Pohjois-Karjalan suurimmat ansiotulot ovat lähes puoli miljoonaa

Pohjois-Karjalassa suurimmat ansiotulot vuonna 2017 nettosi Matti Lahtinen , joka on joensuulaisen Computer Program Unitin hallituksen puheenjohtaja.

Lahtinen on ollut maakunnan ansiotulokärjessä aiempinakin vuosina. Viime vuonna hän tienasi 451 273 euroa. Tämän päälle tuli vielä pääomatuloja 39 435 euroa, eli kokonaistulot olivat lähes puoli miljoonaa, 490 708 euroa.

Pohjois-Karjalan ansiotulolistalla toisella sijalla on apteekkari Heikki Svensk, 437 666 euroa. Myös apteekkari Marja-Leena Heliövaara, 369 801 on listalla korkealla sijalla 4. Apteekkareiden henkilökohtaisissa tuloissa näkyy koko apteekin tulos, koska yritysmuodon on oltava toiminimi.

Kolmantena ansiotulolistalla on eläinlääkäri Jari Aho 406 390 euron ansiotuloillaan.

Ansiolistan kärkipaikoilla olivat myös muusikko Tuomas Holopainen (363 677 euroa) ja PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä (327 343 euroa).