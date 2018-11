Rääkkylän kunnan eloonjäämistaistelu kuormittaa yhä henkilöstöä

Rääkkylän kunnan eloonjäämistaistelusta on muodostunut kunnan henkilöstölle pitkäkestoinen kuormitustila, joka aika on aika ajoin heijastunut myös henkilösuhteisiin. Tämä on selvinnyt Coronarian Tietotaito Oy:n tekemässä kartoituksessa.

Kunnan henkilöstön kuormittumista selvitettiin syys-lokakuun aikana. Aloite tällaisen selvityksen tekemisestä tuli kunnanvaltuustolta. Työterveyspsykologi Juha Minkkisen mukaan Rääkkylän kunnan viime vuodet ovat olleet kuormittavia jatkuvan säästämisen ja henkilöstön vähentämisestä aiheutuneen työmäärän lisääntymisen vuoksi. Lisäksi työmäärä jakautuu epätasaisesti henkilöstön kesken. Mainos alkaa Mainos päättyy Vastaajista joka viidennellä ilmeni uupumisoireita, mikä on normaalin rajoissa. Minkkinen esittää, että kehittämistyössä vahvistetaan voimavaratekijöitä, kuten työn vapautta ja monipuolisuutta sekä työporukan hyvää huumoria. Lisäksi osaamista ja työn vaatimuksia selvitetään yksilötasolla, sillä osaamisvajeet heijastuvat työssä jaksamiseen. Entistä aktiivisemmin myös haetaan ratkaisuja näkemyseroihin ja ristiriitoihin. Osa prosessia Juha Minkkisen mukaan on kunnanjohdon ja valtuutettujen välisen yhteistyön kehittäminen. Rääkkylän kunnanjohtaja Tuula Luukkonen kommentoi selvitystä, että organisaation kaikilla tasoilla on kehitettävää. Luukkonen lupaa, että kehittämistyö aloitetaan heti, kun kyselyn tulokset on käsitelty henkilöstön kanssa.