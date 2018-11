Kela-kyytejä on edelleen vaikea saada - muita takseja pyydetty apuun

Joensuun keskussairaalassa on heinäkuun alusta lähtien ollut ongelmia saada ilta- ja yöaikaan paikalle Kela-takseja. Pro-keskus, jonka kanssa Kelalla on sopimus, ei ole pystynyt välittämään autoa lainkaan, tai sitten odotusaika on venynyt liian pitkäksi.

Etenkin paaritaksien saamisessa on ollut vaikeuksia. Siun soten tukipalvelujohtajan Eeva-Maria Varpeniuksen mukaan Siun sote on Kelan kanssa hakenut ongelmaan ratkaisua palvelun turvaamiseksi. - Siun sote kilpailutti toissa kesänä kiireettömät potilassiirrot, ja puitesopimuksen piiriin saatiin kuutisenkymmentä taksia koko maakunnasta. Näitä takseja voidaan käyttää tarvittaessa Kelan ohjeistuksen mukaan. Sopimuksen mukaan Pro-keskus maksaa korvaavan taksikyydin, joka voi olla tilattu Siun soten sopimusautoilijalta tai ula-keskuksen kautta. Kyydin tilaajana täytyy olla hoitohenkilökunta. Varpenius myöntää, että tässäkin järjestelmässä voi tulla sellainen tilanne, jos autoilija hyväksyy kuljetuksen, että kaukaakin tuleva taksi saa vain lyhyen kyydin ja sen mukaisen korvauksen. Kaikkia taksiautoilijoita tilanne ei miellytä. Kritiikkiä kuuluu muun muassa siitä, että Pro-keskuksen tulee hoitaa kyydit sopimuksensa mukaisesti ja jos tämä ei onnistu, niin sopimus tulee irtisanoa. Sellaisiakin kommentteja taksiautoilijoilta tulee, että he ovat sopineet kiireettömistä siirtokuljetuksista, joten heillä ei ole velvollisuutta ajaa Kela-kyytejä, joista vastuu kuuluu Pro-keskukselle. Siun soten ja keskussairaalan näkökulmasta tärkeimpänä pidetään ylipäätään kyydin järjestymistä. Jos potilaalle ei saada kyytiä, hänet joudutaan ottamaan yöksi keskussairaalaan.