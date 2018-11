Seppo Räty ja kumppanit vauhdittavat tonttikauppaa Keski-Karjalassa - "Ei paskempi paikka"

Keski-Karjalassa on tänä vuonna markkinoitu seutukuntaa julkkisten voimin teemalla Ei paskempi paikka. Kymmenellä videolla ovat esiintyneet Seppo Rädyn lisäksi Harri Kirvesniemi, Oku Luukkainen ja Mimmit.

Mielikuvamarkkinoinnissa on hyödynnetty etenkin Seppo Rädyn persoonaa: suoraa ja ronskia puhetta ja kyynisyyttä.

Kampanjasta vastaava seutumarkkinoija Suvi Spoof Ketistä sanoo, että videot ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä, ja niitä on katsonut yli 400 000 silmäparia.

Kampanja huipentuu seutukunnan tonttien markkinointiin. Ei paskempi paikka -bonusvideolla Harri Kirvesniemi yrittää kaupata Seppo Rädylle toinen toistaan parempia tontteja, mutta Räty ei oikein innostu yhdestäkään.

Myytävistä kuntien omistamista tonteista on tehty myös informatiiviset videot, joissa on käytetty paljon ilmakuvia.

Videoilla esitellään Kiteen Meijerinrannan, Puhoksen ja Kesälahden Ammulan tontteja. Tohmajärveltä on kuvattu Omenatarhan ja Tikkalan tontteja ja Rääkkylästä Vuoniemen ja Vänskänniemen tontteja. Tarjolla on tontteja erilaiseen makuun: osa on rantatontteja, osa rannan läheisyydessä, osa lähellä palveluja.

Tonttivideot on katsottavissa sivulla keskikarjalaan.fi.